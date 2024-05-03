Воздух прогреется до 14 градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Днём +9,+14, местами +2,+7. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-17 м/с.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Днём 9-11 градусов тепла, ветер северо-западный 7-12 м/с.
В Бурятии местами небольшой дождь
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Общество, 03.05.2024
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