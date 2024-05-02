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В улан-удэнской школе увековечили память участника СВО

В улан-удэнской школе увековечили память участника СВО
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Леонид Сангадиев погиб в июне 2023 года

В улан-удэнской школе №54 открыли стенд в память о выпускнике Леониде Сангадиеве. Он погиб в ходе спецоперации.

- Сегодня мы отдаем дань памяти нашему герою, который доблестно защищал нашу Родину, остался до конца верен своему воинскому долгу. Наш святой долг – чтить память ребят. Низкий поклон родителям за воспитание храброго и мужественного сына, - сказала заместитель руководителя администрации Советского района Оюна Бальчунас.

Леонид Олегович родился 20 сентября 2000 года в Улан-Удэ. Со второго по девятый класс обучался в школе №54, затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум, выучился на автомеханика.

В 2019 году был призван в ряды армии, службу проходил в танковых войсках в Хабаровском крае. В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы в танковой дивизии в Бурятии.

С января 2022 года участвовал в специальной военной операции. За образцовое выполнение должностных обязанностей и отличную службу был награждён медалью Суворова.

Погиб 10 июня 2023 года. Награждён орденом Мужества посмертно.




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