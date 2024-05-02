Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу сомнительного спиртного

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Она продала спиртосодержащую продукцию знакомой



Жительницу Тункинского района Бурятии привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ за розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции.



За сто рублей она продала 200 мл спиртного своей знакомой.



- В судебном заседании факт совершения административного правонарушения нашёл своё подтверждение. Гражданке назначено административное наказание в виде штрафа с конфискацией и последующим изъятием спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба Тункинского районного суда.



Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.

