Она продала спиртосодержащую продукцию знакомой
Жительницу Тункинского района Бурятии привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ за розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции.
За сто рублей она продала 200 мл спиртного своей знакомой.
- В судебном заседании факт совершения административного правонарушения нашёл своё подтверждение. Гражданке назначено административное наказание в виде штрафа с конфискацией и последующим изъятием спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба Тункинского районного суда.
Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу сомнительного спиртного
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