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В Бурятии парень получил права и через неделю пострадал в ДТП

В Бурятии парень получил права и через неделю пострадал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он разбил свой «Чайзер»

Накануне днём, 2 мая, в Иволгинском районе Бурятии в ДТП пострадал 19-летний водитель.

Как сообщили в Госавтоинспекции, молодой человек за рулём «Тойоты Чайзер» подъезжал к Гурульбе, когда не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП молодого водителя с травмами госпитализировали в больницу.

- Установлено, что водительское удостоверение он получил неделю назад, - уточнили в УГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на минувших длинных выходных в автоавариях в Бурятии погибли два человека.

ДТП

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