Он разбил свой «Чайзер»
Накануне днём, 2 мая, в Иволгинском районе Бурятии в ДТП пострадал 19-летний водитель.
Как сообщили в Госавтоинспекции, молодой человек за рулём «Тойоты Чайзер» подъезжал к Гурульбе, когда не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП молодого водителя с травмами госпитализировали в больницу.
- Установлено, что водительское удостоверение он получил неделю назад, - уточнили в УГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на минувших длинных выходных в автоавариях в Бурятии погибли два человека.
В Бурятии парень получил права и через неделю пострадал в ДТП
Происшествия, Фото:
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