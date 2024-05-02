Двое жителей Иркутской области убили мужчину и подбросили тело на рельсы

Они хотели инсценировать несчастный случай



В Тайшете задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого. Пытаясь замести следы, они надеялись инсценировать несчастный случай на железнодорожных рельсов.



По данным следствия, ночью 24 апреля трое мужчин в доме распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое друзей нанесли третьему несколько ударов топором по голове.



От полученных травм жертва скончался на месте.



Убийцы же завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая.



- Обнаружили тело погибшего сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России и при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска территориального органа полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи провели допросы и обыски по месту жительства подозреваемых. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.



