Они хотели инсценировать несчастный случай
В Тайшете задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого. Пытаясь замести следы, они надеялись инсценировать несчастный случай на железнодорожных рельсов.
По данным следствия, ночью 24 апреля трое мужчин в доме распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое друзей нанесли третьему несколько ударов топором по голове.
От полученных травм жертва скончался на месте.
Убийцы же завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая.
- Обнаружили тело погибшего сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России и при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска территориального органа полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи провели допросы и обыски по месту жительства подозреваемых. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.
Двое жителей Иркутской области убили мужчину и подбросили тело на рельсы
Происшествия, Фото:
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