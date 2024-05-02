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Двое жителей Иркутской области убили мужчину и подбросили тело на рельсы

Двое жителей Иркутской области убили мужчину и подбросили тело на рельсы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они хотели инсценировать несчастный случай

В Тайшете задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого. Пытаясь замести следы, они надеялись инсценировать несчастный случай на железнодорожных рельсов.

По данным следствия, ночью 24 апреля трое мужчин в доме распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое друзей нанесли третьему несколько ударов топором по голове.

От полученных травм жертва скончался на месте.

Убийцы же завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая.

- Обнаружили тело погибшего сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России и при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска территориального органа полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемых, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи провели допросы и обыски по месту жительства подозреваемых. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

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