В Улан-Удэ изменится график движения маршрута №33А









В Улан-Удэ с 3 мая изменится график движения маршрута №33А. об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».- Для улучшения транспортного обслуживания населения, на маршруте №33А «ул. 3-я Транспортная - ост. ФСК» с 3 мая будет действовать новое расписание. Это связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок, - отметили на предприятии.Здесь напомнили, что маршрут №33А работает только в будни.Актуальный график опубликован в карточках, а также его можно посмотреть на сайте перевозчика.