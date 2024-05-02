В Улан-Удэ изменится график движения маршрута №33А

Изменения произошли из-за пробок
В Улан-Удэ с 3 мая изменится график движения маршрута №33А. об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
- Для улучшения транспортного обслуживания населения, на маршруте №33А «ул. 3-я Транспортная - ост. ФСК» с 3 мая будет действовать новое расписание. Это связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок, - отметили на предприятии.
Здесь напомнили, что маршрут №33А работает только в будни.
Актуальный график опубликован в карточках, а также его можно посмотреть на сайте перевозчика.
Изменения произошли из-за пробок
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