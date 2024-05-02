«Пусть машины идут в дело», - подчеркнул он
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минтрансу совместно с УГИБДД проработать вопрос передачи конфискованных автомобилей в зону специальной военной операции.
- Сейчас у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться бойцам на СВО. Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться - это не только очень опасно, но и накладно, - написал глава в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в 2023 году в республике задержали 7,8 тысяч водителей с признаками опьянения. Из них свыше 1,2 тысячи – повторно, так что на них возбудили уголовные дела. По данной статье УК предусмотрена конфискация транспорта в доход государства. Всего уже конфисковано 226 автомобилей, арестовано ещё 374.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня стало известно, что судебные приставы Бурятии передали семь автомобилей, которые изъяли у водителей за повторную пьяную езду, на нужды военнослужащих.
Глава Бурятии поручил проработать механизм отправки конфискованных авто на СВО
Власть, Фото:
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