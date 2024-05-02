Ульяна Тукуренова заняла третье место в весовой категории до 59 кг
С 30 апреля по 4 мая в подмосковном городе Одинцово проходит предолимпийский чемпионат России по вольной и женской борьбе.
1 мая прошли финальные поединки в 4 весовых категориях у женщин. Спортсменка из Бурятии Ульяна Тукуренова завоевала бронзовую медаль турнира в весовой категории до 59 кг. Победу праздновала представительница Кемеровской области Анастасия Сидельникова. Также медали в этой весовой категории выиграли Светлана Липатова (Татарстан) и Евгения Огородникова (Саха-Якутия).
Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата
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