Борица из Бурятии стала призёром предолимпийского чемпионата

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Ульяна Тукуренова заняла третье место в весовой категории до 59 кг



С 30 апреля по 4 мая в подмосковном городе Одинцово проходит предолимпийский чемпионат России по вольной и женской борьбе.



1 мая прошли финальные поединки в 4 весовых категориях у женщин. Спортсменка из Бурятии Ульяна Тукуренова завоевала бронзовую медаль турнира в весовой категории до 59 кг. Победу праздновала представительница Кемеровской области Анастасия Сидельникова. Также медали в этой весовой категории выиграли Светлана Липатова (Татарстан) и Евгения Огородникова (Саха-Якутия).

