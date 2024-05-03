Мероприятие прошло в Заиграевском районе
В Заиграевском районе Бурятии оказали юридическую помощь осуждённым, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции. Для этого сотрудники филиала УИИ УФСИН и прокуратуры района провели совместный приём.
- В ходе мероприятия участникам доведены требования трудового, семейного и гражданского кодексов, после чего осуждённые задали интересующие проблемные вопросы не связанные с исполнением наказания, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Отмечается, что также осуждённым разъяснили о праве на обращение в уголовно-исполнительную инспекцию с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.
В Бурятии осуждённым оказали юридическую помощь
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