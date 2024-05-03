Жители Бурятии дошли до Путина из-за трухлявых столбов

Деревянные электроопоры в прибрежном селе рассыпаются прямо на глазах
Жители прибайкальского села Исток пожаловались представителям регионального отделения Народного фронта на разваливающиеся электроопоры. Из-за ветхих конструкций люди уже с опаской выходят из дома и постоянно боятся возможных пожаров. Ситуация с каждым годом, по словам местных, только усугубляется
Столбы в населённом пункте заменили, но лишь частично. Когда обновят все – неизвестно.
Доведённые до отчаяния сельчане даже обращались по этому поводу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году один из старых столбов, стоящий рядом с магазином, переломился. Тогда никто чудом не пострадал. Во время урагана, недавно обрушившегося на Бурятию, людям опять положиться на волю случая.
Общественники уже попросили прокуратуру провести проверку и проинспектировать состояние электроопор. «Для безопасности важны своевременное комплексное обследование и модернизация сетей – это сократит число аварий и чрезвычайных внештатных ситуаций», – подчеркнули в ОНФ.
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