В Бурятии таможенники изъяли у пассажира такси крупную партию валюты









В Бурятии пресекли контрабанду валюты. В пункте пропуска МАПП Кяхта у пассажира такси, въехавшего в Россию из Монголии, обнаружили крупную партию наличных денег эквивалентом почти 50 тысяч долларов.- Ехавший из Улан-Батора 54-летний гражданин Монголии в зоне таможенного контроля заявил инспектору, что не имеет товары и денежные средства для обязательного таможенного декларирования. Однако в ходе досмотра его сумки обнаружены шесть пачек с денежными купюрами разного номинала – 10 тысяч долларов США, 20 тысяч евро, более 1,5 млн рублей и более 240 тысяч монгольских тугриков, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных в крупном размере (ч.1 ст. 200.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств или ограничение свободы на срок до 2 лет.И.о. начальника Бурятской таможни Иван Бурлака напомнил, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.