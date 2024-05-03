03 мая

02 мая

Популярное

В Бурятии таможенники изъяли у пассажира такси крупную партию валюты

В Бурятии таможенники изъяли у пассажира такси крупную партию валюты
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Сотрудникам таможни он при этом соврал

В Бурятии пресекли контрабанду валюты. В пункте пропуска МАПП Кяхта у пассажира такси, въехавшего в Россию из Монголии, обнаружили крупную партию наличных денег эквивалентом почти 50 тысяч долларов.

- Ехавший из Улан-Батора 54-летний гражданин Монголии в зоне таможенного контроля заявил инспектору, что не имеет товары и денежные средства для обязательного таможенного декларирования. Однако в ходе досмотра его сумки обнаружены шесть пачек с денежными купюрами разного номинала – 10 тысяч долларов США, 20 тысяч евро, более 1,5 млн рублей и более 240 тысяч монгольских тугриков, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных в крупном размере (ч.1 ст. 200.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств или ограничение свободы на срок до 2 лет.

И.о. начальника Бурятской таможни Иван Бурлака напомнил, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.
Таможня валюта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мощный ураган «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП
В Бурятии мощный ураган «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП
Общество, 03.05.2024
Падение конструкций энергетики назвали аномальным
В Бурятии сельские школьники опаздывают на уроки из-за автобуса
В Бурятии сельские школьники опаздывают на уроки из-за автобуса
Общество, 03.05.2024
Детей не успевают привозить на занятия вовремя
Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы
Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы
Общество, 03.05.2024
В городе появятся праздничные панно и декоративные инсталляции
В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду
В Бурятии задумались о превентивном отключении света в непогоду
Общество, 03.05.2024
В республике готовятся к очередным длинным выходным
В Улан-Удэ появится светофор на «Советской»
В Улан-Удэ появится светофор на «Советской»
Общество, 03.05.2024
Его установят на загруженном участке дороги по ул. Коммунистической
В Бурятии осуждённым оказали юридическую помощь
В Бурятии осуждённым оказали юридическую помощь
Общество, 03.05.2024
Мероприятие прошло в Заиграевском районе
Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Почти половина улан-удэнцев ничего не знают о профсоюзах
Общество, 03.05.2024
А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны
В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
В Бурятии сельчане пожаловались на ужасную дорогу
Общество, 03.05.2024
А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году

В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек
В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек
Общество, 03.05.2024
Люди заявили, что их перестали устраивать в местном ДК
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Наш сад-огород»
Общество, 03.05.2024
Горожане смогут приобрести рассаду
Три краснокнижные дрофы заметили в бурятском заказнике
Три краснокнижные дрофы заметили в бурятском заказнике
Общество, 03.05.2024
Специалисты отметили, что для них «видеть дрофу - большая радость»
Жители Бурятии дошли до Путина из-за трухлявых столбов
Жители Бурятии дошли до Путина из-за трухлявых столбов
Общество, 03.05.2024
Деревянные электроопоры в прибрежном селе рассыпаются прямо на глазах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^