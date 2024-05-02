Очевидцы сняли произошедшее на видео
Ночью 1 мая в Гусиноозёрске запечатлели живодёра, который издевался над собакой в компании друзей. Видео опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Инцидент произошёл в 6-м микрорайоне возле магазина. На кадрах видно, как мужчина взял собачку за шкирку и кружил её вокруг себя. Также он бил животное по голове. После этого собачку забрала женщина, сидевшая рядом.
По словам очевидцев, он был пьян.
В комментариях местные жители осудили действия молодого человека. Некоторые предложили передать запись в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными:
«Ну и зачем? Бедный щенок»,
«На мужиков дрыгнуться духа не хватает, вот и проявляет свою силу на собаках»,
«В полицию запись сдать»,
«Найти и также покрутить».
В Бурятии пьяный живодёр издевался над собакой
Происшествия, Фото:
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