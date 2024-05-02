Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе

Спортсмены республики заняли первое и третье общекомандные места
С 27 по 28 апреля Бурятия принимала чемпионат Дальневосточного федерального округа по практической стрельбе из карабина пистолетного калибра. Республика заняла первое общекомандное место турнира.
Командный зачёт:
Первое место - Республика Бурятия;
Второе место - Приморский край;
Третье место - Республика Бурятия – юниоры.
В личном зачёте победителями и призёрами стали:
Первое место - Семен Мурзин (Забайкальский край);
Второе место - Максим Ткаченко (Приморский край);
Третье место - Юрий Новиков (Бурятия).
Категория «Юниоры»:
Первое место - Константин Цыреторов;
Второе место - Маруся Тулуева;
Третье место - София Наумова.
Как рассказали в пресс-службе министерства спорта РБ, по результатам соревнования будут присваиваться звания КМС. Также лучшие спортсмены прошли отбор на чемпионат России по пневматическому пистолету и пневматическому карабину, который пройдйт с 7 по 12 мая в Санкт-Петербурге.
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