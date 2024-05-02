Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики заняли первое и третье общекомандные места



С 27 по 28 апреля Бурятия принимала чемпионат Дальневосточного федерального округа по практической стрельбе из карабина пистолетного калибра. Республика заняла первое общекомандное место турнира.



Командный зачёт:

Первое место - Республика Бурятия;

Второе место - Приморский край;

Третье место - Республика Бурятия – юниоры.



В личном зачёте победителями и призёрами стали:

Первое место - Семен Мурзин (Забайкальский край);

Второе место - Максим Ткаченко (Приморский край);

Третье место - Юрий Новиков (Бурятия).



Категория «Юниоры»:

Первое место - Константин Цыреторов;

Второе место - Маруся Тулуева;

Третье место - София Наумова.



Как рассказали в пресс-службе министерства спорта РБ, по результатам соревнования будут присваиваться звания КМС. Также лучшие спортсмены прошли отбор на чемпионат России по пневматическому пистолету и пневматическому карабину, который пройдйт с 7 по 12 мая в Санкт-Петербурге.

