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Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе

Бурятия победила на чемпионате ДФО по практической стрельбе
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики заняли первое и третье общекомандные места

С 27 по 28 апреля Бурятия принимала чемпионат Дальневосточного федерального округа по практической стрельбе из карабина пистолетного калибра. Республика заняла первое общекомандное место турнира.

Командный зачёт:
Первое место - Республика Бурятия;
Второе место - Приморский край;
Третье место - Республика Бурятия – юниоры.

В личном зачёте победителями и призёрами стали:
Первое место - Семен Мурзин (Забайкальский край);
Второе место - Максим Ткаченко (Приморский край);
Третье место - Юрий Новиков (Бурятия).

Категория «Юниоры»:
Первое место - Константин Цыреторов;
Второе место - Маруся Тулуева;
Третье место - София Наумова.

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта РБ, по результатам соревнования будут присваиваться звания КМС. Также лучшие спортсмены прошли отбор на чемпионат России по пневматическому пистолету и пневматическому карабину, который пройдйт с 7 по 12 мая в Санкт-Петербурге.
Бурятия спорт чемпионат ДФО практическая стрельба

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