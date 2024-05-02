В Улан-Удэ странный человек преследовал девушку, решившую срезать путь домой

На помощь ей пришёл проезжавший мимо мужчина



Этой жутковатой историей поделилась в соцсетях жительница бурятской столицы. Дело было в сотых кварталах. Девушка направлялась домой и решил срезать путь через овраг. И в какой-то момент заметила странного мужчину в кепке, идущего следом.



- Подождала, когда уйдёт в овраг, и пошла через дворы в 102 микрорайоне, – поделилась улан-удэнка. – В это время он стоял и смотрел с оврага, как я ухожу.



Девушка написала о преследователе подруге, а оторвавшись от телефона и подняв глаза, снова увидела его перед собой – уже на другой дороге. Испугавшись, героиня этой истории перебежала на противоположную сторону и принялась фотографировать незнакомца, одновременно пытаясь остановить машины. Неизвестный же, по словам улан-удэнки, в это время громко говорил кому-то по телефону, что она вышла из магазина и пошла в обход.



Водители трёх машин девушку проигнорировали, но один мужчина на белом авто остановился и довёз нашу землячку до дома, убедившись, что она зашла в квартиру.



- С испуга не запомнила номер машины и даже имя не спросила, – говорится в посте, размещённом в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



Неизвестный автор сочла нужным предупредить других жительниц города о странном гражданине, обнародовав его фото. И заодно призвала других быть осторожными и всегда брать с собой средства самообороны.



В правоохранительные органы улан-удэнка не обращалась – это подтвердили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по РБ. В комментариях к публикации жители Бурятии заявили, что нужно было сразу звонить в полицию. Некоторые участники сообщества, которые, судя по всему, знают мужчину, заявили: никакой это не маньяк – мол, он просто ходит в гости к матери и старшей сестре, живущим в 101 квартале, а разговор по телефону сымитировал, чтобы якобы «потроллить» девушку.