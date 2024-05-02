Школьника доставили в больницу
1 мая в Братске водитель «Волги» совершил наезд на девятилетнего мальчика. ДТП произошло около 16:10 на улице Комсомольская.
- 75-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 допустил наезд на девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
В Братске пожилой водитель сбил на «зебре» 9-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
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