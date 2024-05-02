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«Счастлива, что спела на бурятском»: Уроженка Улан-Удэ рассказала о выступлении в шоу «Звезда»

«Счастлива, что спела на бурятском»: Уроженка Улан-Удэ рассказала о выступлении в шоу «Звезда»
Общество,  Фото:скриншот с сайта tvzvezda.ru
Дальнейшее участие Виктории Орбодоевой в нём теперь зависит от зрительского голосования

Педагог по вокалу, певица и композитор из Улан-Удэ Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, покоряет вокальное шоу «Звезда-2024» (возрастное ограничение – 6+) на одноимённом телеканале. За победу в музыкальном состязании борются представители всех 89 российских регионов.

В очередном выпуске проекта, который показали в минувшее воскресенье, 28 апреля, наша землячка вышла на сцену в шикарном наряде, исполнив популярную песню «Колыбельная» Полины Гагариной, причём на родном бурятском языке.

Одна из членов жюри – известная певица Юлия Савичева – «погасила» свой луч, тем самым лишив Викторию 20 баллов. В итоге конкурсантка набрала 80 вместо возможных 100. Артистка раскритиковала выступление Орбодоевой, указав на «очень много нечистых нот и интонаций». А другая судья – певица Зара – отметила, что от песни Гагариной «практически ничего не осталось».

- И это даже неплохо. Просто действительно было очень много неточностей, – заявила исполнительница. – Вы – волшебница. Очень надеюсь, что мы вас ещё увидим и много-много раз услышим.



Сама Виктория в тот же день написала на личной странице во «ВКонтакте», что любит Бурятию. « Я счастлива, что спела на бурятском языке», – призналась она.

Дальнейшее участие девушки в шоу зависит от итогов зрительского голосования, которые станут известны в ближайшее воскресенье, 5 мая. Свой голос за неё можно было отдать на сайте «зазвезду.рф» в течение суток после выхода программы в эфир.

В финал из каждого выпуска проходят только два претендента. Одного выбирает жюри, другого – зрители. Главный приз – миллион рублей на профессиональное продвижение.
Возможны и специальные призы от спонсоров и судей.

Прошлой весной Орбодоева засветилась в телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Она исполнила отрывок из бурятской народной песни, а завершила своё выступление композицией Адель «Easy on me». Правда, к ней никто из членов жюри тогда не повернулся и слепое прослушивание девушка не прошла.

телевидение шоу музыка песня

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