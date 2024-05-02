В Улан-Удэ третий день подряд устраняют последствия ураганного ветра

















- В результате шквалистого ветра на территории Улан-Удэ выявлено несколько повреждений. В девяти школах отмечались повреждения кровель, облицовки, где-то шифер срывало, но всё было устранено собственными силами. В восьми детских садах где-то повалены были заборы, там также справились своими силами. По медицинским учреждениям отмечались повреждения в детской республиканской клинической больнице и перинатальном центре, где сорвана кровля. Сейчас там проводятся обследования, - сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета по ГО и ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.Сегодня, 2 мая, в Улан-Удэ продолжают устранять последствия ураганного ветра. Сотрудники комбината по благоустройству подняли шесть автопавильонов, 57 дорожных знаков, убрали свыше 50 поваленных шумозащитных экранов.Стоимость текущих восстановительных работ оценена почти в 2 млн рублей.На уборку улиц вышли более 100 рабочих.- 2 мая наши сотрудники будут заново крепить шумовые листы. Нам осталось поднять восемь остановочных павильонов. До конца нужно убрать весь мусор, который вышел на дороги. Вчера мы подняли 57 дорожных знаков, сегодня нужно поправить ещё порядка 50. По линии комбината по благоустройству на ремонтно-строительные работы уйдёт 1,8 млн рублей. Это приобретение новых защитных листов, работа в выходные дни, подвоз воды и дорожные знаки. По соцобъектам расчёт ещё ведётся, - сообщил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.30 апреля в Улан-Удэ потушили 12 пожаров. Наиболее крупные возгорания произошли вечером в микрорайонах Дивизионный и Бурвод. В спортивной школе №10 по улице Кабанская открыли пункт временного размещения.В микрорайоне Южлаг за исправительной колонией горела сухая трава на площади 16 гектаров. По видеокамерам установили виновников – им оказались подростки, которые ради забавы подожгли траву.На сегодняшний день все пожары потушены.- Информация из соцсетей о том, что в микрорайоне Забайкальский горели надворные постройки, не соответствует действительности. Мы туда направили все экстренные службы, информация не подтвердилась. Горел лесной массив на площади 16 гектаров в Тарбагатайском районе. До населённого пункта расстояние там было около 1,5 км. Хотелось бы отметить, что некоторые жители микрорайона Забайкальский направились туда оказать помощь, а когда убедились, что там всё спокойно, уехали, - добавил Дмитрий Фёдоров.Специалисты отметили, что специалисты оперативно реагировали на возгорания, различные повреждения и пр., в том числе в ночное время.- С вечера 30 апреля до следующего дня рабочие трудились в усиленном режиме – подчеркнул Дмитрий Фёдоров.