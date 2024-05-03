В Улан-Удэ появится светофор на «Советской»

В Улан-Удэ, в районе остановки «Советская» по улице Коммунистическая планируются изменения, которые позволят упорядочить движение машин и пешеходов. С проектом комитета по транспорту ознакомился мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Ситуация здесь тяжёлая, большое количество пешеходов, особенно детей, когда начинается и заканчивается школьная смена, 900 детишек переходят дорогу. И есть нарушители, которые поворачивают прямо на пешеходном переходе. Плюс остановочные карманы для автобусов и трамваев сделаны неудобно. Поэтому есть комплексные решения установить здесь светофорные объекты, которые будут регулировать и движение пешеходов, и транспортное движение, — сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Здесь планируют перенести пешеходный переход ближе к пересечению с улицей Профсоюзная и оборудовать его светофором, который будет оснащён светодиодной подсветкой «лежачий светофор». Также на пешеходном переходе предусмотрели устройство звуковой сигнализации, объявляющей информацию о режиме работы светофора с помощью звуковых сигналов.- Есть предложение запретить поворот направо, за счёт этого удлинить остановочный карман для автобуса. Включить на полную катушку работу интеллектуальной транспортной системы. Наша задача сделать проезд безопасным, быстрым, комфортным, удобным для всех: для пешеходов и для автолюбителей, — отметил мэр.Что касается обустройства трамвайной остановки на данном участке, в настоящее время прорабатываются варианты по её обустройству для удобства горожан.