Возле сквера в Улан-Удэ навсегда изменится движение автомобилей

Оно будет только односторонним
Возле сквера имени Сенчихина в столице Бурятии изменится схема дорожного движения. Об этом предупредили накануне в комитете по транспорту городской администрации. Речь об участке от улицы Революции 1905 года до улицы Путейская.
Как сообщили в комитете, там разрешат только одностороннее движение автомобилей. Изменения вступят в силу с 13 мая.
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