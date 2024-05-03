Возле сквера в Улан-Удэ навсегда изменится движение автомобилей





Как сообщили в комитете, там разрешат только одностороннее движение автомобилей. Изменения вступят в силу с 13 мая.



Возле сквера имени Сенчихина в столице Бурятии изменится схема дорожного движения. Об этом предупредили накануне в комитете по транспорту городской администрации. Речь об участке от улицы Революции 1905 года до улицы Путейская.