03 мая

02 мая

Популярное

Возле сквера в Улан-Удэ навсегда изменится движение автомобилей

Возле сквера в Улан-Удэ навсегда изменится движение автомобилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно будет только односторонним

Возле сквера имени Сенчихина в столице Бурятии изменится схема дорожного движения. Об этом предупредили накануне в комитете по транспорту городской администрации. Речь об участке от улицы Революции 1905 года до улицы Путейская.


Как сообщили в комитете, там разрешат только одностороннее движение автомобилей. Изменения вступят в силу с 13 мая. 
дорожное движение дороги транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
В Улан-Удэ попавшему под машину псу ищут временный дом
Общество, 03.05.2024
Волонтёры пообещали взять на себя все расходы

В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
В Забайкалье спасли лошадей и жеребёнка
Общество, 03.05.2024
Сейчас животные здоровы 
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Забайкалье примет первый в крае фестиваль анимации
Общество, 03.05.2024
Его символом станет Милаш-анимаш
В Бурятии жителям района приходится месяцами ждать УЗИ
В Бурятии жителям района приходится месяцами ждать УЗИ
Общество, 03.05.2024
В Минздраве пообещали разобраться в вопросе
В Бурятии местами небольшой дождь
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, 03.05.2024
Воздух прогреется до 14 градусов тепла 
В Улан-Удэ разыграют всероссийский кубок по тхэквондо
В Улан-Удэ разыграют всероссийский кубок по тхэквондо
Общество, 02.05.2024
Турнир состоится в ФСК в эти выходные
Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев
Монголия посадит в этом году 30 миллионов деревьев
Общество, 02.05.2024
Страна планирует довести количество высаженных деревьев до миллиарда
Улан-Удэ и Казань 4 мая свяжут прямые рейсы
Улан-Удэ и Казань 4 мая свяжут прямые рейсы
Общество, 02.05.2024
Полёты в столицу Татарстана начнутся совсем скоро
В Улан-Удэ построят сети водоснабжения на Спиртзаводской трассе
В Улан-Удэ построят сети водоснабжения на Спиртзаводской трассе
Общество, 02.05.2024
В республике одобрен проект строительства сетей водоснабжения
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по самбо
Общество, 02.05.2024
Соревнования проводятся в третий раз
В Улан-Удэ 17 образовательных учреждения пострадали от ветра
В Улан-Удэ 17 образовательных учреждения пострадали от ветра
Общество, 02.05.2024
Повреждены частично кровли, ограждения, игровые площадки и т.д.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^