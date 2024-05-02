В Иркутской области вывесили копию Знамени Победы

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Её установили на здании правительства



30 апреля в Иркутске, на здании правительства региона установили копию Знамени Победы. Это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года водрузили над взятым Рейхстагом разведчики Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Традиции устанавливать этот символ в областном центре в период празднования очередной годовщины победы советского народа над фашистской Германией уже несколько лет.



ПО словам директора центра комплексного обеспечения правительства региона Олега Власенко, для установки копии знамени был произведён монтаж дополнительного флагштока между флагами России и Иркутской области высотой 9 метров.



– Специально для установки создавался проект, изготавливалась конструкция основания и самого флагштока. Копию Знамени Победы мы обновляем каждый год. За время, что он здесь развивается, погодные явления – ветер, дождь и снег, оставляют определенные следы на нем и поэтому требуется замена, – заявил Олег Власенко.



Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в 2007 году в стране был принят федеральный закон «О Знамени Победы», который допускает использование копий реликвии 9 мая. Оригинал Знамени хранится в центральном музее Вооружённых Сил РФ. Он является государственной реликвией России.



