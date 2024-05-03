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В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек

В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди заявили, что их перестали устраивать в местном ДК

В Баунтовском районе недовольны редкими дискотеками. Накануне местные жители поинтересовались в группе «Баунт-инфо. 24/7», почему танцы теперь не устраивают в ДК в  Романовке.

Однако директор Витимского СДК Анастасия Ташлыкова сообщила, что такие мероприятия там были 27 и 30 апреля. До этого дискотеки отменяли «из-за низкой посещаемости». Со всеми интересующими вопросами людям посоветовали обращаться напрямую в дом культуры. «Мы всегда ответим на них лично», – заверили в учреждении.



дискотека село

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