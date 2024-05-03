В Бурятии сельчане распереживались из-за дискотек

Люди заявили, что их перестали устраивать в местном ДК



В Баунтовском районе недовольны редкими дискотеками. Накануне местные жители поинтересовались в группе «Баунт-инфо. 24/7», почему танцы теперь не устраивают в ДК в Романовке.



Однако директор Витимского СДК Анастасия Ташлыкова сообщила, что такие мероприятия там были 27 и 30 апреля. До этого дискотеки отменяли «из-за низкой посещаемости». Со всеми интересующими вопросами людям посоветовали обращаться напрямую в дом культуры. «Мы всегда ответим на них лично», – заверили в учреждении.







