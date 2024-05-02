Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменка завоевала бронзовую медаль



30 апреля в городе Ижевск завершилось первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек.



Спортсменка из Бурятии Дарина Аюшиева завоевала бронзовую медаль в олимпийском упражнении ВП-60. Дарина тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва (тренеры: Дулмаева Н.А., Енисеева Т.Ф.).



Напомним, что ранее Александр Емонаков (тренер Александр Степанов) занял на первенстве второе место в олимпийском упражнении ПП-60.

