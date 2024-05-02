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Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России

Стрелок из Бурятии стала призёром первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсменка завоевала бронзовую медаль

30 апреля в городе Ижевск завершилось первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек.

Спортсменка из Бурятии Дарина Аюшиева завоевала бронзовую медаль в олимпийском упражнении ВП-60. Дарина тренируется в республиканской спортивной школе олимпийского резерва (тренеры: Дулмаева Н.А., Енисеева Т.Ф.).

Напомним, что ранее Александр Емонаков (тренер Александр Степанов) занял на первенстве второе место в олимпийском упражнении ПП-60.
Бурятия первенство России пулевая стрельба спорт

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