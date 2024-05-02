В Бурятии сельчане страдают из-за раскуроченной дороги

Автомобилисты заявили, что по ней уже невозможно ездить
Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались на состояние дороги между сёлами Душелан и Суво, которую «убивают» большегрузы. Автомобилисты призвали власти принять хоть какие-то меры.
- Ездить вообще невозможно, – заявили они в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Почему администрация района на всё закрыла глаза? Дорога в таком состоянии уже две недели.
По словам баргузинцев, там кучи песка и огромные ямы. Люди попросили запустить на этом участке грейдер.
В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» пообещали привести всё в порядок в четверг, 2 мая. Для этого планируют задействовать три единицы техники.
Автомобилисты заявили, что по ней уже невозможно ездить
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