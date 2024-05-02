Поступило сообщение с угрозой минирования
Сегодня утром в Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали ТРЦ «Мёд»
«Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования торгово-развлекательного центра. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 4 апреля в центре города оцепляли территорию в районе ТРЦ «Форум». Причиной стала бесхозная сумка.
В Улан-Удэ взрывотехники обследовали ТРЦ
Происшествия, Фото:
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