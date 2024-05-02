Находку он сдал в Росгвардию
Житель Хоринского района Бурятии принёс в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденный двуствольный ствол от ружья.
Мужчина рассказал росгвардейцам, что во время уборки в старом гараже он обнаружил под настилом мешок. Внутри лежал двуствольный оружейный ствол.
Сельчанин – любитель охоты и законопослушный владелец оружия. Зная об ответственности за незаконное хранение оружия, он принёс находку в Росгвардию. За добровольную сдачу основной части оружия по результатам проверки мужчина получит денежное вознаграждение.
- Ствол от двуствольного огнестрельного гладкоствольного оружия марки ТОЗ-БМ, калибром 16 мм, передан на экспертизу и последующее уничтожение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле житель села Курумкан добровольно сдал ружьё покойного отца.
Справка:
В случае добровольной сдачи незаконного оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение из республиканского бюджета в размере до 10 тысяч за одну единицу незаконного оружия, взрывчатых веществ, основных частей оружия или боеприпасов.
Житель Бурятии нашёл в гараже оружейный ствол
Происшествия, Фото:
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