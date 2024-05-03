В районе Бурятии отремонтировали заброшенный мост

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

По мосту теперь можно перегонять скот



В Бурятии Кижингинским сомоном отремонтирован заброшенный мост за улусом Ушхайта.



- Этот мост, связывающий жителей Ушхайты и Кижинги с другими гуртами животноводов, очень долго, в течение нескольких лет нуждался в капитальном ремонте. В данное время мы установили 10 плит перекрытия, затем произвели отсыпку. Тем самым расширен грунт для въезда на мост для прогона скота, - рассказал Сультим Очиржапов, заместитель главы МО «Кижингинский сомон».



Как сообщает администрация Кижингинского района, также установлен знак, который разрешает прогонять по мосту скот и боковые бордюры для безопасности жителей.

