Погибли ехавшие в командировку сотрудницы библиотеки
21-летняя жителя города Вихоревка Иркутской области суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли два человека, а третий получил тяжёлые травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло 6 апреля 2023 года. Около пяти часов утра на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ, не уступил дорогу и совершил столкновение с пассажирской «Газелью». В микроавтобусе в командировку в Усть-Илимск ехали шесть сотрудников библиотеки.
В результате аварии погибли две пассажирки «Газели» – женщины 50 лет и 31 лет года. Семь человек были госпитализированы в больницу.
Виновник трагедии, как выяснилось, не имел водительских прав.
Суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселения.
Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2,5 млн рублей.
В Иркутской области на 10 лет осудили виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, Фото:
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