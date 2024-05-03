В республике нет ни одного «огненного» очага
Накануне в лесах Бурятии обнаружили три новых возгорания: два – в Кижингинском и одно – в Прибайкальском районе. К ним привело неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Все пожары ликвидировали. Потушили и те, что разгорелись ранее в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском и Тункинском районах. Их общая площадь превысила 94 гектара. Всего со стихией боролись 139 человек. включая сотрудников МЧС и лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 29 единиц техники.
По данным на утро 3 мая, в республике нет ни одного «огненного» очага. В Бурятии продолжаются ежедневные рейды для предотвращения возгораний и пресечения нарушений. Число последних с начала года достигло 182, а сумма наложенных штрафов составила 495 тысяч рублей.
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике нет ни одного «огненного» очага
После смерти 22-летнего парня в СКР возбудили уголовное дело
Он получил ожоги спины
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Погибли ехавшие в командировку сотрудницы библиотеки
Они хотели инсценировать несчастный случай
Тело пропавшего ребёнка нашли в стиральной машине
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Пожар произошёл в селе Нижний Саянтуй
Жители республики заявили, что Год Дракона показывает всем свой нрав
В преступной схеме участвовали родители и их сыновья
Пожарным удалось не допустить распространения огня на спортивный лагерь
Женщину заключили под стражу
Ещё двоих человек с травмами доставили в больницу
Аферисты заявили, что в случае разглашения сведений о разговоре с ними его признают изменником Родины