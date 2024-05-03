Юные футболисты Бурятии отличились на всероссийском турнире

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Призёрами стали воспитанники центра «Звёздный»



Во Владивостоке прошёл второй этап всероссийского футбольного турнира для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя». В Дальневосточном федеральном округе на II этапе сыграли более 120 юных футболистов из школ-интернатов, ставших победителями в своих регионах.



Столица Приморья приняла коллективы из Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв. Также среди участников – команда из Бурятии, сборная воспитанников центра «Звёздный». Ребята стали победителями регионального этапа всероссийских соревнований.



- В старшей группе участников, юные футболисты из Бурятии, стали третьими, в общем зачёте - шестыми. Поздравляем, замечательный результат! Будем, тренироваться и стремиться, к новым вершинам и победам. Дети получили много подарков и поздравлений. Команде вручён кубок и почётная грамота. Руслан У., Артём Б. и Виктор С., стали лучшими игроками команды, - поделился радостной новостью директор центра «Звёздный» Олег Цыремпилов.



Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся по всей стране с 2005 года. Это единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. За 18 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 130 команд детских домов и школ-интернатов, более 41 тысячи девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований.



