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Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы

Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
В городе появятся праздничные панно и декоративные инсталляции

В следующий четверг Бурятия вместе со всей страной отметит 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столицу республики уже вовсю украшают к празднику. На улицах города появляются флаги, на рекламных конструкциях – праздничные панно, а на основных путепроводах – на Борсоева (в сторону Элеватора), Трубачеева и проспекте Победы – тематические растяжки.

На уличных экранах будут транслировать видеозаставки с тематикой празднования 9 мая. А в центре Улан-Удэ – на Театральной площади, площади Революции и Арбате, а также у театра имени Н.А. Бестужева расположатся декоративные инсталляции. На Мемориале Победы установят фотозону и флаговые конструкции.




9 мая День Победы Праздник

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