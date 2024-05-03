Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы

















В следующий четверг Бурятия вместе со всей страной отметит 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столицу республики уже вовсю украшают к празднику. На улицах города появляются флаги, на рекламных конструкциях – праздничные панно, а на основных путепроводах – на Борсоева (в сторону Элеватора), Трубачеева и проспекте Победы – тематические растяжки.На уличных экранах будут транслировать видеозаставки с тематикой празднования 9 мая. А в центре Улан-Удэ – на Театральной площади, площади Революции и Арбате, а также у театра имени Н.А. Бестужева расположатся декоративные инсталляции. На Мемориале Победы установят фотозону и флаговые конструкции.