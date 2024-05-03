Столицу Бурятии украшают ко Дню Победы

В городе появятся праздничные панно и декоративные инсталляции
В следующий четверг Бурятия вместе со всей страной отметит 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столицу республики уже вовсю украшают к празднику. На улицах города появляются флаги, на рекламных конструкциях – праздничные панно, а на основных путепроводах – на Борсоева (в сторону Элеватора), Трубачеева и проспекте Победы – тематические растяжки.
На уличных экранах будут транслировать видеозаставки с тематикой празднования 9 мая. А в центре Улан-Удэ – на Театральной площади, площади Революции и Арбате, а также у театра имени Н.А. Бестужева расположатся декоративные инсталляции. На Мемориале Победы установят фотозону и флаговые конструкции.
Падение конструкций энергетики назвали аномальным
Детей не успевают привозить на занятия вовремя
В городе появятся праздничные панно и декоративные инсталляции
Сотрудникам таможни он при этом соврал
Участвовали порядка 150 человек
В республике готовятся к очередным длинным выходным
Его установят на загруженном участке дороги по ул. Коммунистической
Мероприятие прошло в Заиграевском районе
А 17% горожан считают, что они совершенно не нужны
Мужчина оказался любителем «травки»
А власти пообещали отремонтировать её уже в этом году
Люди заявили, что их перестали устраивать в местном ДК
Горожане смогут приобрести рассаду
Специалисты отметили, что для них «видеть дрофу - большая радость»
Деревянные электроопоры в прибрежном селе рассыпаются прямо на глазах