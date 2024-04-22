Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства



Представители российской платформы HeadHunter подготовили рейтинг субъектов РФ по перспективности трудоустройства. Бурятия заняла в нём 39 место, поднявшись с начала года сразу на 17 строчек – с 56-ой.



При ранжировании регионов эксперты опираются на шесть ключевых параметров. Это соотношение числа резюме и вакансий на рынке, средняя предлагаемая зарплата, прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения (по данным Росстата), уровень безработицы плюс доля анкет кандидатов, готовых и не готовых к переезду.



Каждый показатель имеет свой «вес», который влияет на итоговый балл региона. Наша республика набрала 71,79 балла. На одну активную вакансию в Бурятии приходится 3,5 резюме. Среднее жалованье в Бурятии, по данным экспертов, достигло 68 400 рублей, а ПМ сейчас составляет 18 360 (для трудоспособного населения). Среди наших земляков 76% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,7%, наоборот, хотели бы покинуть малую родину.



Любопытно, что Москва оказалась только на 61 месте (69,24 балла). Это объясняют более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,6 резюме на вакансию), а также низким соотношением зарплату к прожиточному минимуму (88 400 и 25 879 рублей).



Лидером рейтинга по перспективности трудоустройства опять стал Татарстан (76,59 балла) Также в топ-10 попали Амурская область, Еврейская АО, Забайкалье, Нижегородская, Рязанская, Ленинградская, Воронежская и Свердловская области и Санкт-Петербург.

