02 мая

01 мая

Популярное

В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей

В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла вечером на трассе «Байкал»

30 апреля возле села Мухоршибирь произошло ДТП. Около 21:00 на 564 км трассы Р-258 «Байкал» 56-летний водитель «Ниссан Тиида» наехал на лошадей. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Водитель получил ушибы.

Очевидцы сообщили, что животные погибли.

ДТП лошади

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе
В Бурятии водитель погиб, врезавшись в кафе
Происшествия, 02.05.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной
У безработного жителя Бурятии нашли 50 мешков и пакетов с марихуаной
Происшествия, 02.05.2024
Полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле
В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей
В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей
Происшествия, 02.05.2024
Авария произошла вечером на трассе «Байкал»
В Улан-Удэ третий день подряд устраняют последствия ураганного ветра
В Улан-Удэ третий день подряд устраняют последствия ураганного ветра
Происшествия, 02.05.2024
Первичные восстановительные работы оценили в 2 млн рублей
В Иркутской области погиб 25-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 25-летний мотоциклист
Происшествия, 02.05.2024
16-летний пассажир получил травмы
В Улан-Удэ взрывотехники обследовали ТРЦ
В Улан-Удэ взрывотехники обследовали ТРЦ
Происшествия, 02.05.2024
Поступило сообщение с угрозой минирования
Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта
Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта
Происшествия, 01.05.2024
Молодого человека сбили на парковке ночного клуба
В Улан-Удэ спасатели сняли кольцо с пальца ребёнка
В Улан-Удэ спасатели сняли кольцо с пальца ребёнка
Происшествия, 01.05.2024
Медицинская помощь ребёнку не потребовалась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^