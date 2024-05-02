В Бурятии водитель «Ниссана» сбил насмерть лошадей

Авария произошла вечером на трассе «Байкал»
30 апреля возле села Мухоршибирь произошло ДТП. Около 21:00 на 564 км трассы Р-258 «Байкал» 56-летний водитель «Ниссан Тиида» наехал на лошадей. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Водитель получил ушибы.
Очевидцы сообщили, что животные погибли.
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Происшествия, Фото:
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