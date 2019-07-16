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На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Разработка одной схемы канализации оценивается в 34 млн рублей

В Улан-Удэ на 49 проблемных участках нужна ливневка. Чтобы провести научно-проектные изыскания и создать единую схему ливневой канализации всего города необходимо, как минимум 34 млн рублей. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.

Протяжённость дорог в столице Бурятии более 543 км., включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены лишь 32 км. автодорог города на 50 участках. Более того, существующая сеть ливневой канализации в полной мере не способствует бесперебойному удалению дождевых вод с проезжих частей автодорог и территорий города. Водостоки были построены в основном вдоль улично-дорожной сети города ещё в советское время, они имеют малую пропускную способность труб и лотков. В связи с массовой застройкой и асфальтированием проездов вода не уходит в почву, остаётся на поверхности, мешая проезду. Ежегодно на откачку талых и ливневых вод с проблемных мест расходуется от 1,5 до 2 млн руб. из городского бюджета.

При строительстве новых дорог ливневая канализация предусматривается на стадии проектирования. Так было сделано в сотых кварталах, по ул. Тулаева (район рынка «Крестьянский»), по ул. Ключевской, Пищевой, Комарова и других. В разработанных проектах дорожных работ на 2019-2020 гг. также учтены вопросы водоотведения. В этом году построят новые участки ливневых канализаций при ремонте ул. Сахьяновой, на ул. Боевой, Зои Космодемьянской. В техническом задании на строительство дорог в 2020-е и последующие годы также в проектирование включены пункты о водоотведении.

Для кардинального решения проблемы необходимо создать единую схему ливневых канализаций. Проектной организации нужно учесть все детали и особенности рельефа рассматриваемой местности, точно произвести расчёт уклона канализации, тип водоотвода, диаметр сечения выбранных труб и особенности покрытия их поверхности, а также требования нормативных документов по качеству используемых материалов и технологиям ведения монтажных работ. Схема разрабатывается на основании генплана Улан-Удэ и включает в себя коллекторы канализации, станции перекачки, очистные сооружения, определяются бассейны канализирования, места расположения очистных сооружений, места выпуска, очищенных ливневых и талых вод, также определяются этапы строительства с включением в первую очередь проблемных мест.

- По ценовым запросам в проектные организации ориентировочная стоимость разработки проектной и рабочей документации составляет 300 млн. руб. с изысканиями и экспертизой. Разработка одной схемы канализации оценивается в 34 млн руб, - сообщили в управлении по информационной политике города.

Схема включает в том числе строительство 10-ти очистных сооружений системы ливневой канализации для очистки сточных вод. Ориентировочная стоимость строительства составит 9 млрд. руб.

Средства в размере 1,5 млрд. руб. (первая очередь) были включены в перечень мероприятий национального проекта «Экология» на 2021-2024 гг. на строительство очистных сооружений системы ливневой канализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Одним из условий Министерства строительства Бурятии было наличие разработанной за счёт средств городского бюджета проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

В этом году средства на разработку проектно-сметной документации не были предусмотрены в связи с дефицитом бюджета.

Всего в Улан-Удэ определено 49 мест скопления воды. Проблемные места в Октябрьском районе - ул. Солнечная, Бийская, Трубачеева, Жердева в районе «базы Гарант» и магазина «Выстрел», мкрн Светлый, ул. Одонская, Барнаульская и другие. В Советском районе - ул. Борсоева (за скульптурной композицией «Мать Бурятия»), Набережная, Смолина, Воронежская, Ленина (ремонт от ул. Куйбышева до ул. Кирова), Смолина и другие. В Железнодорожном районе - ул. Юных Коммунаров, Гагарина, Революции 1905 г., Шевченко, 3-я Кедровая и другие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия ливня, который прошёл вечером 15 июля. На подтопленных улицах Улан-Удэ работали вакуумные машины и мотопомпы. В этот же день в центре города снова затопило многострадальную развязку возле Центрального рынка.
ливневая канализация
 
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