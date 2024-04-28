Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ
Вчера, 27 апреля, в Улан-Удэ прошли соревнования по практической стрельбе среди участников чемпионата России по армейскому рукопашному бою. Напомним, что турнир проходит в физкультурно-спортивном комплексе с 27 по 28 апреля.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, были определены победители и призёры стрелковых соревнований. В общекомандном зачёте победила команда Республики Калмыкия, выиграв главный приз – 100 000 рублей.
Первое место в личном первенстве завоевал москвич Денис Давыдов (приз 30 000 рублей). Второе место в личном первенстве выиграл спортсмен из Бурятии Виктор Бадмаев (приз 20 000 рублей). На третьем месте – Дмитрий Заморин из Новосибирска (приз 10 000 рублей).
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
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