В Бурятии объявили конкурс сувениров «Край мой Иволга»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Итоги подведут в День Победы



В Иволгинском районе Бурятии объявили конкурс сувенирной продукции «Край мой Иволга» (0+). Он посвящён празднованию 85-летия со дня образования района и Году семьи.



Конкурс проводится по номинациям:



- Этнографический сувенир,

- Сувенир района,

- Гастрономический сувенир (напитки),

- Гастрономический сувенир (еда),

- Сувенир события,

- Сувенир туристического маршрута,

- Сувенир-игрушка,

- Идея сувенира,

- Линейка туристических сувениров.



Первый (предварительный) этап конкурс пройдёт c 8 апреля по 3 мая. Второй (финальный) будет 9 мая, когда состоится выставка и награждение победителей (0+).



- Призываю наших мастеров принять самое активное участие. По итогам конкурса будет рассматриваться возможность участия победителей в XV международном бурятском фестивале «Алтаргана-2024» в Монголии. Представим достойно наш район и республику! – сказал глава района Николай Емонаков.

