Итоги подведут в День Победы
В Иволгинском районе Бурятии объявили конкурс сувенирной продукции «Край мой Иволга» (0+). Он посвящён празднованию 85-летия со дня образования района и Году семьи.
Конкурс проводится по номинациям:
- Этнографический сувенир,
- Сувенир района,
- Гастрономический сувенир (напитки),
- Гастрономический сувенир (еда),
- Сувенир события,
- Сувенир туристического маршрута,
- Сувенир-игрушка,
- Идея сувенира,
- Линейка туристических сувениров.
Первый (предварительный) этап конкурс пройдёт c 8 апреля по 3 мая. Второй (финальный) будет 9 мая, когда состоится выставка и награждение победителей (0+).
- Призываю наших мастеров принять самое активное участие. По итогам конкурса будет рассматриваться возможность участия победителей в XV международном бурятском фестивале «Алтаргана-2024» в Монголии. Представим достойно наш район и республику! – сказал глава района Николай Емонаков.
В Бурятии объявили конкурс сувениров «Край мой Иволга»
Общество, Фото:
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