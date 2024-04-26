Неизвестные создали фальшивый аккаунт директора «ЭкоАльянса»

Денег, впрочем, пока не просят

Мошенники создали фейковый аккаунт директора «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина в Telegram. Об этом сообщил официальный канал регионального мусорного оператора в этом мессенджере.

«Будьте бдительны! Дмитрий Константинович Дружинин подобных сообщений не рассылал. Если вы их получили, не отвечайте мошенникам. В целях безопасности заблокируйте аккаунт», - сказано в посте.

В «мусорном» аккаунте фейковый Дружинин денег пока не просит. Но говорит адресату про возможные связи последнего с Украиной и финансирование им ВСУ.



