Неизвестные создали фальшивый аккаунт директора «ЭкоАльянса»

Денег, впрочем, пока не просят
Мошенники создали фейковый аккаунт директора «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина в Telegram. Об этом сообщил официальный канал регионального мусорного оператора в этом мессенджере.
«Будьте бдительны! Дмитрий Константинович Дружинин подобных сообщений не рассылал. Если вы их получили, не отвечайте мошенникам. В целях безопасности заблокируйте аккаунт», - сказано в посте.
В «мусорном» аккаунте фейковый Дружинин денег пока не просит. Но говорит адресату про возможные связи последнего с Украиной и финансирование им ВСУ.
Как сообщал «Байкал-Daily», последней высокопоставленной жертвой недоброжелателей в Telegram стал
глава Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. Недавно руководитель МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов предупредил
, что неизвестные создали в Telegram фейковый аккаунт от его имени.
До этого в Telegram появился фейковый прокурор Бурятии
.
Чаще всего с фальшивых аккаунтов мошенники пишут коллегам и предупреждают якобы о проверках ФСБ. Затем, когда в дело вступает «сотрудник органов», жертва ему доверяет и следует инструкциям. На днях по такой схеме житель Заиграевского района потерял почти 4,5 млн рублей
.
Денег, впрочем, не пока просят
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