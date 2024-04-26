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Футбольный клуб из Бурятии вошёл в пятёрку номинантов конкурса РФС

Футбольный клуб из Бурятии вошёл в пятёрку номинантов конкурса РФС
Общество,  Фото:скриншот с видео

Призёров будет три

ФК «Бурятия» представлен в конкурсе Российского футбольного союза (РФС) «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучший любительский клуб».

В аннотации на сайте конкурса сказано: «Это любительский клуб, созданный федерацией футбола Республики Бурятия в 2017 году. Клуб принимает участие в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также в кубке Сибири. Команда состоит из местных воспитанников, играют много футболистов в возрасте 17-20 лет. Игроки клуба не получают заработных плат и премиальных, играют на чистом энтузиазме. Ведётся работа по привлечению болельщиков на трибуны, в том числе активных – за счёт организации флешмобов, разных активностей вне стадиона и во время матчей. Размещается наружная реклама на видеоэкранах, в городском транспорте, местных СМИ. Каждый матч профессионально транслируется профессиональная с трёх камер, с участием комментатора и использованием графики. К 2023 году в структуре клуба были 1 200 человек».

Конкуренты ФК «Бурятия»: «Родник» (Владимирская область), студенческий футбольный клуб «Альянс» (Российский технологический университет МИРЭА, Москва), ЛФК «Атлант» (Республика Карелия) и «КубГУ» (Краснодарский край).

Кто и как будет выбирать

Лучшие проекты конкурса в своих номинациях представят перед экспертной комиссией 27 апреля в пресс-центре «Матч ТВ» на Новом Арбате в Москве.

В жюри – заслуженный тренер России, четырёхкратный чемпион России и четырёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, двукратный чемпион СССР и обладатель кубка Португалии Александр Мостовой, экс-футболист сборной России и многократный призер российского чемпионата Фёдор Кудряшов, экс-вратарь «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны Руслан Нигматуллин, блогер и президент медиакоманды Broke Boys Дмитрий Егоров, президент футбольной Медиалиги Николай Осипов, певица Анна Седокова, представители «Матч ТВ» Сергей Акулинин и Елена Рудакова и другие, в том числе победители прошлых сезонов конкурса и представители РФС.

Защита проектов будет разделена на две группы, в каждую войдут проекты четырёх номинации. Формат защиты - пятиминутная презентация проекта в онлайн-формате, после чего - ответы на вопросы экспертной комиссии. По итогам защиты будут определены победители и призёры.

Справка:

«Россия – футбольная страна» – конкурс РФС для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах. Любой действующий проект мог заявиться в одной из восьми номинаций:

– лучший массовый проект в футболе;
– лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– лучший проект для женщин;
– лучшая любительская лига;
– лучший любительский клуб;
– лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
– лучшая футбольная инициатива;
– лучший проект для детей.

В четвёртом сезоне конкурса «Россия - футбольная страна» участвуют 444 проекта из 76 регионов. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место - 300 тысяч, третье - 250 тысяч.
ФК "Бурятия" футбол РФС конкурс

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