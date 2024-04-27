Круглую дату отметила Антонина Подтележникова
Вчера, 26 апреля, с юбилеем поздравили жительницу Улан-Удэ Антонину Михайловну Подтележникову. Ей исполнилось 90 лет.
- Антонина Михайловна – женщина с неугасающей энергией и обаянием. Свою жизнь она посвятила общественному питанию. Вырастила детей и внуков, а сейчас с радостью проводит время с правнуками. И даже находит время для творчества – пишет стихи! – сообщили в Улан-Удэнском городском совете депутатов.
Юбилей Антонина Михайловна отметила в кругу родных и близких друзей. Имениннице депутаты горсовета пожелали крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви близких.
В Улан-Удэ 90-летний юбиляр пишет стихи
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