В Улан-Удэ 90-летний юбиляр пишет стихи

Круглую дату отметила Антонина Подтележникова



Вчера, 26 апреля, с юбилеем поздравили жительницу Улан-Удэ Антонину Михайловну Подтележникову. Ей исполнилось 90 лет.



- Антонина Михайловна – женщина с неугасающей энергией и обаянием. Свою жизнь она посвятила общественному питанию. Вырастила детей и внуков, а сейчас с радостью проводит время с правнуками. И даже находит время для творчества – пишет стихи! – сообщили в Улан-Удэнском городском совете депутатов.



Юбилей Антонина Михайловна отметила в кругу родных и близких друзей. Имениннице депутаты горсовета пожелали крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви близких.

