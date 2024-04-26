Уголовное дело направлено в суд
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии № 1 (Гусиноозёрск). Осуждённый обвиняется в даче взятки сотруднику колонии в значительном размере через посредника.
По данным следствия, в декабре 2023 года незадолго до окончания срока лишения свободы молодой человек решил подкупить кого-либо из сотрудников исправительного учреждения, чтобы незаконно получить от него мобильный телефон. Он собирался позвонить приятелям и сообщить им о своём скором освобождении. Для этого он передал записку одному из сотрудников, в которой написал, что готов за телефон заплатить 50 тысяч рублей. В дальнейшем при встречах активно пытался склонить его к преступлению.
Однако сотрудник сразу уведомил руководство о попытке подкупа. Позже через другого заключённого подозреваемый организовал передачу денег и телефона за пределами колонии. Встреча с посредниками в середине января прошла под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Бурятии, и факт передачи взятки был зафиксирован.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии осуждённый пытался подкупить сотрудника колонии
Происшествия, Фото:
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