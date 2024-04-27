В Бурятии потухли все лесные пожары

В республике нет ни одного нового «огненного» очага



В минувшую пятницу, 26 апреля, в лесах Бурятии не обнаружили ни одного нового возгорания. Всего же с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 20 на общей площади в 203 гектара. Из них 9 возникли по вине местных жителей, а остальные – из-за перехода огня с земель иных категорий.



Для предотвращения пожаров сотрудники лесной охраны совместно с представителями МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 89 нарушений правил безопасности. Всего рассмотрели 13 административных дел, а общая сумма наложенных штрафов перевалила за 410 тысяч рублей.



На очередном заседании республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства РБ Иван Альхеев поручил продолжить профилактическую работу и патрулирование лесных массивов и провести сельские сходы.



- Впереди – длительные выходные. Призываем всех жителей Бурятии соблюдать установленные законодательством правила нахождения в лесах, – отметил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства, Сергей Борошноев.



В РАЛХ напомнили: в регионе действует особый противопожарный режим, потому вход и въезд в леса сейчас под табу. Перечень мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, есть на официальном сайте агентства.

