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В Улан-Удэ поднесут огненное подношение Идаму Калачакре

В Улан-Удэ поднесут огненное подношение Идаму Калачакре
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Буддийский обряд проведут завтра

27 апреля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке состоится большой хурал Жинсриг. Огненное подношение посвятят божеству Идаму Калачакре и его свите из 722 божеств.

В этот день с 6:00 до 18:00 будет проведён Дуйнхор хурал. Жинсриг – обряд подношения через огонь – запланирован с 13:00 до 17:00. Для накопления добродетелей верующим можно сделать подношения топлёным маслом владыке времени и божествам мандалы, сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

Ритуал проводится в завершение 18-дневного Дуйнхор хурала. Обряд предназначен для устранения проблем в жизни и на работе, различных препятствий, от болезней, порчи, от вреда духов местности, а также для очищения той местности, где проводится ритуал. Считается, что Жинсриг является одним из самых сильных обрядов в буддизме.

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Бурятия Улан-Удэ буддизм хурал Сангха

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