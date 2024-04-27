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В Улан-Удэ заброшенная гостиница превратилась в рассадник криминала и болезней

В Улан-Удэ заброшенная гостиница превратилась в рассадник криминала и болезней
Общество,  Фото:ОНФ
Двухэтажное здание просто утопает в мусоре

В региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за ситуации в улан-удэнском СНТ «Энергетик». На улице Задорная расположен частный сектор, а к нему примыкает опасная заброшка. Раньше в этом двухэтажном здании была гостиница. Но оно простаивает уже три года. Сама постройка и территория около неё – а это около 10 гектаров – буквально утопают в мусоре.

Бывшая гостиница, расположенная на федеральной земле, уже стала пристанищем для бездомных и постоянным соблазном для детей. Это настоящий рассадник болезней, криминала и пожаров, поскольку там то и дело разжигают костры.

- Само здание – каркасного типа, напичканное пенопластом и легковоспламеняемое. Оно дважды начинало гореть и местным жителям чудом удалось потушить пожар своими силами. Страшнее всего людям за детей – единственная проездная и пешая дорога пролегает мимо заброшки, – рассказывают «фронтовики».

Они задались вопросом, законно ли вообще возвели постройку, почему собственник «забыл» о ней, а город и надзорное ведомство, куда жаловались местные, «смотрят на всё сквозь пальцы». Активисты обратились в МЧС и прокуратуру Бурятии, чтобы там приняли меры и опасный объект ликвидировали, а прилегающую территорию привели в порядок.

безопасность дети заброшенные строения ОНФ

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