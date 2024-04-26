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В Улан-Удэ с автолихача взыскали более 100 тысяч

В Улан-Удэ с автолихача взыскали более 100 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он долгое время игнорировал штрафы ГИБДД

Судебные приставы взыскали 101 тысячу рублей с улан-удэнца, который не хотел оплачивать штрафы ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

В отношении водителя в отделе судебных приставов было возбуждено 66 исполнительных производств. Именно столько раз 24-летний автолихач нарушил ПДД летом 2023 года.

Не оплатив штрафы в размере 35 тысяч рублей в добровольном порядке, молодой продолжил игнорировать требования законодательства и после вмешательства судебных приставов.

«Однако кропотливая работа сотрудников органа принудительного исполнения позволила взыскать с нарушителя задолженность в полном объёме. Помимо этого, с должника взыскали исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, поскольку долг не был уплачен в срок, который даётся для его добровольного погашения. В общем итоге с должника взыскали сумму в три раза больше: исполнительский сбор, который прибавился к сумме основного долга, составил 66 тысяч рублей», - сообщили в УФССП.





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