В Улан-Удэ с автолихача взыскали более 100 тысяч

Он долгое время игнорировал штрафы ГИБДД



Судебные приставы взыскали 101 тысячу рублей с улан-удэнца, который не хотел оплачивать штрафы ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



В отношении водителя в отделе судебных приставов было возбуждено 66 исполнительных производств. Именно столько раз 24-летний автолихач нарушил ПДД летом 2023 года.



Не оплатив штрафы в размере 35 тысяч рублей в добровольном порядке, молодой продолжил игнорировать требования законодательства и после вмешательства судебных приставов.



«Однако кропотливая работа сотрудников органа принудительного исполнения позволила взыскать с нарушителя задолженность в полном объёме. Помимо этого, с должника взыскали исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, поскольку долг не был уплачен в срок, который даётся для его добровольного погашения. В общем итоге с должника взыскали сумму в три раза больше: исполнительский сбор, который прибавился к сумме основного долга, составил 66 тысяч рублей», - сообщили в УФССП.











