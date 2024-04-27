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В Улан-Удэ дорога к новому учреждению УФСИН, возможно, пройдёт мимо Энергетика

В Улан-Удэ дорога к новому учреждению УФСИН, возможно, пройдёт мимо Энергетика
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В мэрии рассказали о планах по строительству автодороги к будущему объекту

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал, что жители микрорайонов, возможно, не увидят на своих улицах специальный транспорт ведомства.

- Мы сейчас рассматриваем новый вариант автомобильной дороги, по которому транспорт будет проходить до объекта федеральной службы исполнения наказаний. Эта дорога пойдёт в обход жилых массивов, в обход микрорайона Энергетик. Данная местность позволяет нам провести дорогу таким образом, чтобы она не мешала жителям города Улан-Удэ, - рассказал Михаил Мясищев.

Ещё одна интересная новость пришла из УФСИН. По словам заместителя начальника УФСИН России по Республике Бурятия, полковника внутренней службы Евгения Слабухина, в стенах нового учреждения будут содержать только местных сидельцев:

- Да, будут отбывать наказание только жители Бурятии. Потому что те учреждения, которые будут переведены в единый комплекс, они будут ликвидированы. На сегодняшний день у нас в республике Бурятии две колонии строгого режима, две колонии общего режима, колония-поселение и лечебно-исправительное учреждение. Эти учреждения объединят в один комплекс.

Что касается опасений жителей Улан-Удэ по поводу зачистки леса, необходимой для возведения этого комплекса, то они, по словам представителей мэрии, не имеют оснований.

- Городские леса не пострадают в связи со строительством объекта федеральной службы исполнения наказаний. После публичных слушаний и проведения соответствующих процедур по данному объекту, из состава лесов будут выведены 162 гектара. Но при этом, в состав городских лесов будут включены 163 гектара дополнительных площадей в границах Улан-Удэ. Кроме этого, будут проведены компенсационные высадки зеленых насаждений. И эти мероприятия, безусловно, коснутся микрорайона Энергетик, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев.
администрацияУУ дороги колония УФСИН

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