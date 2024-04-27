В северном районе Бурятии у автомобилей рвутся колёса на убитой дороге



Жители Северо-Байкальского района гробят свои машины на убитой дороге, ведущей по объезду Нижнеангарска в сторону посёлка Кичера. Автомобилисты попросили власти привести её в порядок. «Ямы большие, колёса рвутся», – пожаловались местные в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Прокомментировали ситуацию в Минтрансе РБ. В ведомстве отметили, что к устранению ям на этом участке обслуживающая организация приступит «после высыхания луж». А проконтролирует ход работ ГКУ «Бурятрегионавтодор».

