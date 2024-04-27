В северном районе Бурятии у автомобилей рвутся колёса на убитой дороге

С ямами там пообещали разобраться после «высыхания луж»
Жители Северо-Байкальского района гробят свои машины на убитой дороге, ведущей по объезду Нижнеангарска в сторону посёлка Кичера. Автомобилисты попросили власти привести её в порядок. «Ямы большие, колёса рвутся», – пожаловались местные в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Прокомментировали ситуацию в Минтрансе РБ. В ведомстве отметили, что к устранению ям на этом участке обслуживающая организация приступит «после высыхания луж». А проконтролирует ход работ ГКУ «Бурятрегионавтодор».
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