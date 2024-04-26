В Забайкалье следователи проверят информацию о травле школьницы

Будет опрошены пострадавшая и педагоги



Следователи проверят информацию, размещённую в СМИ, о травле школьницы в Сретенском районе Забайкальского края. Поручение о проведении проверки дал глава следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный.



«В СМИ сообщается, что девочка-подросток подвергается преследованиям со стороны сверстников в школе. Следователи установят, насколько распространённая информация соответствует действительности. Будет установлена и опрошена пострадавшая девушка-подросток, другие ученики школы. Также следователи опросят руководство и педагогов школы, - сообщили в пресс-службе следственного управления.



