Будет опрошены пострадавшая и педагоги
Следователи проверят информацию, размещённую в СМИ, о травле школьницы в Сретенском районе Забайкальского края. Поручение о проведении проверки дал глава следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный.
«В СМИ сообщается, что девочка-подросток подвергается преследованиям со стороны сверстников в школе. Следователи установят, насколько распространённая информация соответствует действительности. Будет установлена и опрошена пострадавшая девушка-подросток, другие ученики школы. Также следователи опросят руководство и педагогов школы, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
В Забайкалье следователи проверят информацию о травле школьницы
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