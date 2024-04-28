28 апреля

27 апреля

26 апреля

Популярное

На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину

На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
Общество,  Фото:Забайкальский краевой краеведческий музей
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия

Макет забайкальского динозавра кулиндадромеуса в натуральную величину 22 апреля установили на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Об этом сообщила порталу «Культура 75» создательница экспоната, художник-реставратор краевого краеведческого музея Ирина Бухоголова.

- Мы выполняли его послойно, как папье-маше, чтобы соблюсти анатомические особенности и пропорции. Использовали натуральные и искусственные материалы. Например, для покрова мы взяли телячий мех, а чтобы изобразить чешую, я дыроколом вырезала кружочки из телячьей кожи и вручную приклеивала их, — рассказала Ирина Бухоголова.

На создание экспоната ушло почти 3 месяца. Он получился 70 сантиметров в высоту и 165 сантиметров в длину. По словам реставратора, это реальный масштаб существа из юрского периода. Для максимально точной передачи внешности динозавра Ирина изучила исследования учёных института природных ресурсов, экологии и криологии, а также археологов Японии, которые нашли отпечатки и первыми создали макет кулиндадромеуса.

- Японцы делали пигментную экспертизу и доказали, что у кулиндадромеуса была белая грудка, поэтому макет с максимальной точностью передаёт даже его окрас. Судя по всем данным, которые на данный момент известны, этот макет — самая приближённая к реальному динозавру копия, — отметила реставратор.

Отпечатки и окаменевшие кости кулиндадромеуса забайкальского нашли в 2010 году в долине Кулинда Чернышевского района. Динозавр жил в юрском периоде около 168 миллионов лет назад. Учёные отнесли его к виду птицетазовых динозавров.
Забайкальский край динозавры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
Общество, 28.04.2024
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
Общество, 28.04.2024
В Бурятии предстоящий День пожарной охраны отметили показательными выступлениями
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
Общество, 28.04.2024
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
Общество, 28.04.2024
Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
Общество, 28.04.2024
Ребята попробуют себя в сфере искусства
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Общество, 28.04.2024
Стартовал республиканский конкурс детского рисунка
В Бурятии сегодня облачно
В Бурятии сегодня облачно
Общество, 28.04.2024
В Улан-Удэ до +9 градусов 
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество, 27.04.2024
В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Общество, 27.04.2024
Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
Общество, 27.04.2024
Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Общество, 27.04.2024
Объявлен конкурс рассказов о семье
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
Общество, 27.04.2024
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Общество, 27.04.2024
Волонтёры рассказали, что после ДТП он начал ходить кругами
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
Общество, 27.04.2024
А ещё местные жители заявили, что он неудобный и тесный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^