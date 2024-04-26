Утверждён перечень объектов, нуждающихся в ремонте
Специалисты из Бурятии совместно с администрацией Старобешевского района ДНР разработали план по ремонту социальной и жилой инфраструктуры в подшефном регионе. Документ включает перечень объектов, которые должны быть восстановлены в период с 2025 по 2030 год.
Список был составлен на основе пожеланий местных властей. Сотрудники управления капитального строительства и администрации Старобешевского района провели обследование каждого объекта.
Кроме этого, были определены объекты, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Так, в 2024-2026 годах приоритетной задачей станет модернизация инфраструктуры, необходимой для жизнедеятельности населения. Это водоводы и скважины.
- У нас уже есть утверждённый план по восстановлению инфраструктуры до 2030 года. Перечень включает в себя ремонт социальных объектов, объектов ЖКХ, дорог, а также капремонт жилых домов, - рассказал начальник УКС РБ Анатолий Урбанов, отправившийся накануне в подшефный регион, чтобы обсудить предстоящие планы и определить очерёдность ремонта объектов.
Как сообщили в управлении, Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в 2022 году. За два года регион восстановил десятки жилых и социальных объектов. В 2024 году Бурятия проводит ремонт 32 объектов.
Бурятия проработала план восстановления района ДНР до 2030 года
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