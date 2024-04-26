Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии

Медведица с пестуном гуляли по льду
В Баргузинском заповеднике в Бурятии встретили двух медведей: самку с пестуном (так называют медведя-подростка, оставшегося зимовать с медведицей).
Участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды Юрий Гороховский, который заметил косолапую семейку, рассказал, как это было. Медведи под вечер вышла погулять на лёд.
- Они неторопливо вышагивали, вдыхая запахи, приносимые вечерним бризом. Моё приближение на квадроцикле засекли не сразу, но, заметив, рванули к берегу так, что только пятки засверкали. Быстро вскочив на береговые сокуи, медведи на секунду остановились, оглянулись и сразу зашли в лес, - рассказал Юрий Гороховский.
Лес в этом месте представляет собой старую гарь, где не сильно спрячешься. Но оказавшись в своей стихии, косолапые успокоились и стали внимательно рассматривать, от чего так трусливо убежали. Чтобы лучше видеть, оба взобрались на камни.
- Оценив степень опасности, медведица, явно досадуя об униженном достоинстве, решила восстановить порушенную репутацию и, выйдя обратно на берег, с независимым видом потопала вдоль опушки леса, периодически бросая косые взгляды в мою сторону. Её отпрыск-переросток двигался параллельно с ней, но по лесу, - вспоминает Юрий Гороховский.
- Все остались при своих интересах. Но сама встреча внесла некоторый ажиотаж в настроение! – подытожил он
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