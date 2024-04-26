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В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла

В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Ветеран труда проживает в Хоринском районе

21 апреля в Бурятии отметила 95-летний юбилей Ирина Георгиевна Борисова, ветеран труда, труженица тыла из Хоринского района.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, Ирина Георгиевна родилась в семье крестьянина Георгия Ефимовича Бурдуковского в семейском селе Хасурта. В семье много долгожителей: дед Ефим Наумович Бурдуковский прожил 107 лет, а мама, Секлетинья Савельевна, – 96 лет.

В 1948 году, окончив Хасуртайскую семилетнюю школу, Ирина Бурдуковская уехала в село Тэгда, где, работая парикмахером, вскоре вышла замуж за молодого учителя начальных классов Александра Петровича Борисова. В конце 1949 года молодого инициативного учителя перевели в Георгиевскую школу. По новому месту жительства Ирина Георгиевна устроилась на работу продавцом. Вскоре в семье родились сыновья Пётр и Александр. В 1961 году, переехав в Хоринск, семья обустроилась в собственном доме. Супруг много лет работал в аппарате Хоринского райкома КПСС, затем более 10 лет – заведующим отделом социального обеспечения. Ирина Георгиевна много лет проработала продавцом. Её общий трудовой стаж – 52 года, из них ровно половина – в сфере торговли.

Когда три года назад Ирина Георгиевна осталась совсем одна, она согласилась на переезд в село Хасурта.

- Тетя Ира всегда заботилась о нас, своих племянниках, за что мы очень сильно благодарны ей, - с теплотой говорит её племянница Нина Филипповна.

Сейчас Ирина Георгиевна энергична и оптимистична, имеет отличную память и с радостью принимала поздравления от представителей совета депутатов Хоринского района, сельского поселения «Хасуртайское», совета ветеранов, территориального отдела министерства соцзащиты РБ. Юбиляру вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии, а также сертификат на юбилейную выплату как труженику военного тыла.

Бурятия юбилей долгожитель

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